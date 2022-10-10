Кормовую часть подлодки «Ленинский комсомол» показали в Кронштадте во время транспортировки в музей | 360°

Армия 10 октября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Кормовую часть подлодки «Ленинский комсомол» показали в Кронштадте во время транспортировки в музей Появилось видео провоза кормовой части подлодки «Ленинский комсомол» в Кронштадте РИА Новости

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Сухопутная перевозка первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» началась в Санкт-Петербурге. Ее подняли на самоходные оси в грузовом терминале порта «Моби Дик» и провезли по улицам Кронштадта, чтобы потом доставить в музей. Он находится парке «Остров фортов». Об этом написал RT.

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу участвовала в мероприятии.

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«Наземная транспортировка К-3 через Кронштадт — мегаоперация. Еще никогда в мире подводная лодка длиной более 107 метров даже двумя частями не перевозилась сухим путем через городскую застройку», — сказала она. Ее процитировал телеканал «Санкт-Петербург».

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Шойгу добавила, что инженерно-логистический проект разрабатывали на протяжении нескольких месяцев, еще месяц ушел на подготовку дорожной инфраструктуры.

Советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» ранее вернулась в Кронштадт. Погружная баржа «Атлант» с субмариной на борту встали на терминале порта «Моби Дик» там еще 5 сентября. Части лодки разделили для транспортировки, их соединят после установки в Музее военно-морской славы.

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