Армия 27 августа 2023, 09:18 Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после маневров с ВМС Китая ТОФ: российские корабли после учений с ВМС Китая вернулись во Владивосток Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота прошла во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

В родную гавань прибыли корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», а также корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Они принимали участие в совместных учениях с ВМС Китая, при котором патрулировали акваторию Тихого океана.

Реклама

«По давней военно-морской традиции командирам кораблей вручили жареных поросят, после чего состоялось награждение медалями моряков, отличившихся в дальнем походе», — отметила пресс-служба.

Совместное с Китаем патрулирование продлилось три недели. Корабли прошли 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан. Отряд также провел патрулирование около Курил и Алеутских островов.

Ранее морпехи ТОФ начали использовать пушки С-60 для борьбы с противником на Южно-Донецком направлении.