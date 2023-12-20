20 декабря 2023, 19:16
Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода
Корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц» и «Печенега» вернулись во Владивосток после двухмесячного дальнего похода. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».
Экипажи провели совместные учения и тренировки с военно-морскими силами Индии, Мьянмы и других государств Азии. За 75 дней моряки Тихоокеанского флота успели посетить восемь государств.
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Отмечается, что по пути домой корабли попали в семибалльный шторм. Безопасность движения корабельной группы по всему маршруту обеспечивала морская авиация.
Корабли
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