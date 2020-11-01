Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход
Также морские суда проверили надежность систем связи, сообщила пресс-служба флота.
Совместно с морской авиацией прошли учения по отражению воздушных атак, оказанию помощи судну, которое терпит бедствие, и передачи морских грузов.
Отряд боевых кораблей состоит из флагмана ТОФ гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», среднего морского танкера «Печенга» и большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», пишет ТАСС.
Также, как отметил RT, предусмотрены деловые заходы отряда в ряд иностранных портов.
Ранее стало известно, что атомный ледокол «Арктика» в акватории Северного морского пути начнут эксплуатировать уже в декабре 2020 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, где уточняются детали начала работы ледокола.