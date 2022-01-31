Корабли Севфлота отработали поиск подводной лодки в ходе учений

Группа боевых кораблей и сопутствующих судов, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов», отработали поиск подводной лодки в Норвежском море совместно с арктической экспедиционной группировкой в ходе учений. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота.

Экипажи кораблей искали субмарину потенциального противника. В учебной операции также принял участие противолодочный вертолет.

Способы поиска судна были разные: использовались как бортовые гидролокационные приборы, так и данные, которые предоставляли летчики.

Усовершенствованный вертолет Ка-27М взлетел с борта фрегата «Адмирал флота Касатонов» и осуществил поиск подводных лодок. Его пилоты искали лодки визуально, а также при помощи радиолокационных и магнитометрических устройств и бортовой гидроакустической станции.

Учения проводятся по Плану подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год. Они проходят во всех зонах ответственности флотов под командованием адмирала Николая Евменова. Главная цель учений — защита России в Мировом океане. Территориально они пройдут в акваториях прилегающих к России морей и некоторых участках Мирового океана.