Корабли Северного флота вышли на учения по защите границ России в Баренцевом море

Ракетные крейсеры вышли в Баренцево море на фоне учений Северного флота Arctic Challenge. Они принимают участие в тактических заданиях по защите рубежей России от угроз с моря.

«Корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера „Петр Великий“ и ракетного крейсера „Маршал Устинов“ вышла на полигоны боевой подготовки Северного флота в соответствии с планами учения», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Северного флота.

Экипажи ракетных крейсеров во время учений должны отработать все виды обороны, взаимодействие с авиацией, другими тактическими группами и совместное противодействие корабельным группировкам условного противника. Главным этапом, который станет последним в учениях, будут боевые стрельбы экипажа кораблей группировки разнородных сил.

Всего в учениях Северного флота принимают участие более 20 кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов.

Многонациональные военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise стартовали в понедельник, 7 июня. Их проводят Швеция, Норвегия и Финляндия. В них также принимают участие ВВС США, Великобритании, Германии, Дании и Нидерландов.