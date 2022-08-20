Корабли Северного флота поразили воздушные цели на учении в Баренцевом море

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и эсминец «Адмирал Ушаков» выполнили зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням на учении в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота России.

По легенде учения, отряд кораблей Северного флота был атакован крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Заход на атаку самолетов имитировали летчики армии ВВС и ПВО Северного флота. Боевые расчеты кораблей осуществляли условное отражение их атаки, уточнил «Интерфакс».

Все учебные воздушные цели были успешно поражены, отметили в пресс-службе флота. При стрельбе военные использовали зенитно-ракетные системы морского базирования «Форт» и «Ураган». Также корабли применили артиллерию универсального калибра АК-130.

В учениях также задействовали истребители Су-33 и бомбардировщики Су-24, малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил, которые выполнили пуски ракет-мишеней «Саман».

Район учения в Баренцевом море был закрыт для авиации и гражданского мореплавания в целях безопасности.