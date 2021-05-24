Корабли Северного флота отработали поиск вражеских субмарин

Группа кораблей Северного флота провела межвидовые учения в Баренцевом море. В ходе мероприятия военные отработали навыки поиска подлодок условного противника. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота, возглавлял экипаж военных кораблей тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

В открытом море корабли отработали серию маневров по выстраиванию соединения в походном порядке. При участии противолодочных вертолетов Ка-27 и самолетов Ил-38 провели поиск субмарин условного противника.

Экипаж вертолета опускал в воду гидроакустическую станцию для обнаружения подводной лодки. Самолет выставлял барьеры из гидроакустических буев.

Корабли отработали проход по очищенному от условных мин фарватеру и отразили атаку условных диверсантов на быстроходных лодках.

Огонь по противнику вели морские пехотинцы с верхней палубы крейсера «Петр Великий». Всего в учениях задействовали более 10 тральщиков, малых противолодочных и ракетных кораблей, подводные лодки, вертолеты и самолеты. Для участия в мероприятии привлекли военнослужащих отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсантами Кольской флотилии. После учений корабли и субмарины вернулись в основной пункт базирования.