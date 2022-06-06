Корабли и авиация Тихоокеанского флота выследили подлодку «противника» на учениях

Боевые корабли и морская авиация Тихоокеанского флота отработали в рамках учений в дальней морской зоне поиск подводных лодок условного противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения в дальней морской зоне отработала практические действия по поиску подводных лодок условного противника в Тихом океане», — отметили в ведомстве.

По информации министерства, противолодочные самолеты Ту-142М3 искали и отслеживали подводные лодки условного противника. В качестве сопровождения с ними выступали истребители МиГ-31.

Следующий этап учений подключал корабли, которые отразили атаки средств воздушного нападения условного противника. Были выполнены стрельбы из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190 по целям, имитирующим самолеты неприятеля. Кроме того, экипажи выполнили постановку радиоэлектронных помех.

Учения разнородных сил флота в дальней морской зоне начались 3 июня и продлятся до 10 июня. Руководит учениями командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. В мероприятии задействованы более 40 кораблей и судов обеспечения, а также около 20 летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022 начинаются 5 июня у шведских берегов. В них примут участие 14 стран-членов альянса, а также Швеция и Финляндия, подавшие заявку на вступление в НАТО.