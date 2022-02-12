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    12 февраля 2022, 05:48

    Корабли Черноморского флота вышли на учения по обороне Крыма

    Более 30 кораблей Черноморского флота вышли на учения по отработке обороны Крыма

    Алексей Иванчин

    Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийская в ходе учений, которые проводятся в рамках маневров ВМФ России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

    «Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения», — говорится в сообщении.

    Руководит учениями командующим Черноморским флотом Игорь Осипов.

    Целью мероприятия является отработка обороны морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ и объектов экономического сектора страны от возможных угроз противника.

    Среди более чем 30 боевых кораблей — фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

    Серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова проводится в январе–феврале 2022 года во всех зонах ответственности флота страны. К участию в них планируется свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, порядка 1000 единиц военной техники и 10 тысяч военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что истребители Су-35С на учениях «Союзная решимость» отработали уничтожение воздушных целей.