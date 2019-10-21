Корабли Балтийского флота побывали на Кипре

Глава пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов рассказал, что сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» покинули военную гавань в Балтийске 1 октября и направились в Индийский океан.

«Отряд кораблей Балтийского флота зашел для пополнения запасов в порт Лимассол. Этот заход является первым по счету с начала дальнего похода. За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль», — заявил Мартов.

По сообщению главы пресс-службы, на судах находятся антитеррористические группы морской пехоты Балтийского флота. Отряд кораблей в рамках дальнего морского похода будет участвовать в российско-индийских учениях «Индра-2019» с 10 по 19 декабря.