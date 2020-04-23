Корабли Балтийского флота отработали удары на учениях. Видео

Плановые военные учения в Калининградской области решили не отменять из-за пандемии. Экипаж Балтийского флота провел боевые тренировки сразу для трех групп кораблей. Видео предоставила пресс-служба флота.

Цель учений — отразить атаку условного противника, используя артиллерийскую стрельбу. В качестве мишеней — осветительные артиллерийские снаряды из самоходных гаубиц «Акация», сообщили в пресс-службе ведомства.

Стрельбы выполнили малые ракетные корабли «Мытищи», «Советск», «Ливень» и «Пассат», а также катера «Моршанск» и «Р-257». Эти расчеты отработали удары по морским целям в несколько заходов — все суда разделились на три группы и выполняли упражнения поочередно.

Стрельбы велись на разных высотах и дистанциях, также в учениях использовали средства радиоэлектронной борьбы с активными и пассивными помехами.

Теперь в ближайших планах у Балтийского флота — отработать нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям, используя электронные ракетные пуски.

Ранее стало известно, что Россия проверила боеготовность ВКС и ВМФ в Средиземном море.