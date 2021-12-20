Корабль «Циклон» провел стрельбы в Черном море

Новейший малый ракетный корабль «Циклон» провел артиллерийские стрельбы в ходе госиспытаний. Стрельбы проходили в акватории Черного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В дальнейшем корабль войдет в состав Черноморского флота России.

Выстрелы производили из артиллерийских установок в штатном режиме, на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целей. Экипаж корабля настроил и согласовал аппаратуру внутрикорабельных систем управления, передала «Газета.ru».