Корабль, способный уходить под воду, спроектировали в России

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» спроектировало новую версию погружающегося патрульного корабля «Страж». Она сочетает в себе преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля и предполагается на экспорт. Об этом на предприятии рассказали РИА «Новости».

«Это наиболее крупная версия — длиной около 72 метра и нормальным водоизмещением около 1300 тонн. Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью», — рассказал представитель бюро.

В новой версии корабля предустановлен максимальный состав вооружения, что делает его серьезным противником даже кораблей большего размера. В «Рубине» отметили, что в последнее время наиболее важным фактором становится многофункциональность техники. И этому требованию «Страж» вполне отвечает, сочетая в себе свойства как подводного, так и надводного корабля.

Также проект подразумевается как адаптируемый под пожелания заказчика. Он может быть выпущен в разных модификациях с разными характеристиками.