Корабль «Маршал Шапошников» оснастят гиперзвуковыми ракетами

«Маршала Шапошникова» модернизируют в 2020 году.

«Универсальные пусковые установки, которые получит корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты „Циркон“», — отметил Криворучко.

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Замминистра надеется, что руководство Центра судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке не будет переносить сроки сдачи корабля.

Гиперзвуковыми ракетами вооружат и подводную лодку проекта 949А «Иркутск», которую планируют довести до модификации 949АМ. Ее усовершенствуют на Дальневосточном заводе «Звезда». Подлодку планируют передать на вооружение в Тихоокеанский флот ВМФ России в 2022 году.

Ракеты «Циркон» могут установить и на атомоходы проекта «Антей», новейшие лодки «Хаски», фрегаты, тяжелые ракетные крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», написал сайт «Утро.ру».