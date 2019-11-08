  • Корабль «Маршал Шапошников» оснастят гиперзвуковыми ракетами

    08 ноября 2019, 14:13

    Алена Макаренко

    Гиперзвуковые ракеты «Циркон» установят на противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и атомную подлодку проекта 949А «Иркутск». Об этом рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко, его слова привело РИА «Новости».
    Корабль «Маршал Шапошников» оснастят гиперзвуковыми ракетами

    «Маршала Шапошникова» модернизируют в 2020 году.

    «Универсальные пусковые установки, которые получит корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты „Циркон“», — отметил Криворучко.

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    Замминистра надеется, что руководство Центра судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке не будет переносить сроки сдачи корабля.

    Гиперзвуковыми ракетами вооружат и подводную лодку проекта 949А «Иркутск», которую планируют довести до модификации 949АМ. Ее усовершенствуют на Дальневосточном заводе «Звезда». Подлодку планируют передать на вооружение в Тихоокеанский флот ВМФ России в 2022 году.

    Ракеты «Циркон» могут установить и на атомоходы проекта «Антей», новейшие лодки «Хаски», фрегаты, тяжелые ракетные крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», написал сайт «Утро.ру».