Корабль «Грайворон» вышел на первые испытания в Черное море

Российские военные проверяют работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации, а также мореходные характеристики корабля.

В августе «Грайворон» прибыл на военно-морскую базу в Новороссийск для государственных испытаний. На Черноморском флоте он станет четвертым малым ракетным кораблем с крылатыми ракетами «Калибр».

«Грайворон» — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это восьмой корабль, который относится к модернизированной серии «Буян-М».

Он оснащен увеличенным водоизмещением. Также «Грайворон» оборудован новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Корабли проекта «Буян-М» охраняют и защищают экономическую зону страны. В составе Черноморского флота эти задачи уже выполняют корабли «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».