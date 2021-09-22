Концерн «Калашников» создаст умный автомат

Новый стрелковый комплекс, который сможет прицеливаться, стрелять и идентифицировать цели, создаст концерн «Калашников». Об этом заявил главный конструктор предприятий Сергей Уржумцев.

По его словам, отдельные элементы системы уже созданы. Впервые их продемонстрировали в рамках закрытого показа на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Разработки были показаны главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

«Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела», — рассказал РИА «Новости» Уржумцев.

Он отметил, что компания предложит Министерству обороны открыть опытно-конструкторскую и научно-исследовательскую работу, чтобы довести разработку до уровня серийных образцов.

Конструктор добавил, что новый стрелковый комплекс даст возможность повысить скорость и вероятность поражения целей. Для этого нужна интеграция электронных и оптических устройств в единую с образцами стрелкового вооружения систему.

Уржумцев сказал, что стрелковые комплексы даже в плохую погоду или ночью должны иметь возможность идентифицировать и сопровождать цели. Для этого нужно будет использовать технологии искусственного интеллекта.