Концерн «Калашников» представил новый пистолет-пулемет

Российский концерн «Калашников» разработал новый пистолет-пулемет для летчиков ВКС и бойцов спецподразделений. Об особенностях этого оружия написал RT.

«Нам было поручено разработать оружие для более эффективной самообороны летчиков. Мы понимаем, что мелкосерийное производство приведёт к удорожанию изделия. Поэтому данная разработка адаптирована для требований спецназа и правоохранительных органов», — рассказали в компании.

Новый пистолет-пулемет был разработан на базе ППК-20. Он значительно меньше по сравнению с предшественником. Калибр пулемета составляет 9×19 миллиметров.

«Его длина со сложенным прикладом составляет всего 41 сантиметр. Программа испытаний на предприятии показала, что при применении патронов 7Н21 обеспечивается пробитие бронежилета 3А класса защиты. Начальная скорость полета пули составляет около 470 метров в секунду, дальность прямого выстрела по ростовой цели — 360 метров», — сообщили в «Калашникове».