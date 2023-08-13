Армия 13 августа 2023, 15:29 Концерн «Калашников» показал автомат под патроны образца НАТО Концерн «Калашников» показал автомат АК-19 с коротким стволом и под патроны НАТО РИА «Новости»

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Инженеры концерна «Калашников» разработали короткоствольный вариант автомата АК-19, питающегося патронами натовского образца, сообщил ТАСС. Оружие создали на базе 5,45-миллиметрового АК-12.

Журналисты рассказали, что новинка может использовать патроны натовского калибра 5,56 миллиметра. Это самый новый экспортный образец легендарного автомата. Разработчики отметили, что от предыдущих поколений модель отличается усовершенствованной эргономикой и улучшенной точностью и кучностью стрельбы. Также АК-19 адаптировали для круглосуточного применения.

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Глава концерна Алан Лушников анонсировал передачу российским военным автоматов АК-12. По его словам, поставки модернизированной модели начнутся до конца текущего года. Он уточнил, что модель лишат возможности двойного выстрела из-за ее невостребованности.

Инженеры разработали усовершенствованную версию дрона-камикадзе «Овод». Этот ударный беспилотник отличается модернизированной винтомоторной группой и рядом других технических решений. Аппарат уже начали производить мелкими сериями.