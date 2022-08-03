Концерн «Алмаз-Антей» сообщил о начале производства многофункционального беспилотника

Концерн «Алмаз-Антей» начал производить многофункциональный легкий беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в концерн, завершает работы по созданию многопрофильного отечественного легкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), производство которого будет локализовано на предприятиях концерна», — сказали представители организации. Их процитировало РИА «Новости».

На данный момент специалисты разработали несколько типов беспилотников, ведутся их опытное производство и подготовка к выпуску установочной партии.

Управление БПЛА, ввод задания можно делать с ноутбука, мобильного телефона, планшета. Там же можно и смотреть видео с происходящим. Дрон должны оснастить средствами идентификации принадлежности, закрытым каналом передачи видео, зашифрованным каналом управления.

Скорость БПЛА составит около 120 километров в час, это выше, чем у аналогов. Его габариты 250 миллиметров х 250 миллиметров х 100 миллиметров.