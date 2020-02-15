Контрактник на Урале пропал на месяц, уйдя домой на выходные

Солдат, служивший в армии по контракту, ушел в отпуск месяц назад и не вернулся. Родственники написали заявление в военную прокуратуру.

23-летний Наиль Кидрячев служил в Чебаркульском гарнизоне в Челябинской области. 11 февраля он ушел из гарнизона на выходные, но в понедельник не вернулся. С тех пор о нем ничего не известно.

В командовании гарнизона сообщили порталу 74.ru, что молодого человека уволили за невыполнение условий контракта с 12 февраля. Он находится в отпуске с последующим исключением из списков части.

Мать пропавшего солдата Зимфира Кидрячева рассказала, что в армии их успокаивают, но они собираются вместе с мужем приехать в Чебаркуль, чтобы искать сына.

«Где Наиль — до сих пор непонятно. Контакт удален, телефон не доступен. В части говорят: успокойтесь. В прокуратуру не ходите, а то откроют уголовное дело и отправят в дисбат. Но терпение кончилось, и мы написали заявление в военную прокуратуру», — цитирует сайт kp.ru Кидрячеву.

Женщина рассказала, что Наиль и раньше пропадал, когда работал на заводе в Магнитогорске, но тогда его удалось быстро найти. Сейчас ее тревожит, что на службе у сына складывалось не все гладко, но озвучивать подробности она отказалась.