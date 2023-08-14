Армия 14 августа 2023, 13:27 Контракт более чем на $500 млн заключили в первый день «Армии-2023» «Рособоронэкспорт» на «Армии-2023» заключил контракт более чем на $500 млн

Читать 360tv в

«Рособоронэкспорт» заключил с иностранным партнером договор на сумму выше полумиллиарда долларов в первый день работы форума «Армия-2023». Об этом сообщил глава компании Александр Михеев, уточнил ТАСС.

«Работа „Рособоронэкспорта“ на форуме „Армия-2023“ 14 августа началась с подписания крупного контракта с иностранным партнером. Общая сумма подписанного контракта превысила 500 миллионов долларов», — доложил он главе Минобороны Сергею Шойгу.

Реклама

По словам Михеева, год назад «Рособоронэкспорт» на форуме подписал соглашение с партнерами на сумму более чем 400 миллионов долларов. Шойгу осмотрел экспозицию мероприятия, которое проходит на аэродроме Кубинка.

В частности, он ознакомился с новейшими средствами поражения для истребителя Су-57. Министру рассказали об успехах этого самолета в зоне спецоперации.