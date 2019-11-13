Конструктор рассказал об особенностях автомата АК-308

По словам специалиста, АК-308 позиционируется как автоматическая винтовка, которая приспособлена для ведения одиночного огня. Она также может вести и автоматический огонь, но этот вариант возможен лишь в экстренных случаях. Отмечается, что конструкция автомата позволяет использовать винтовочный патрон 7,62×51 миллиметров (.308 Win) натовского образца.

Кроме того, обращает на себя внимание реализация концепции вывешенного ствола, при которой дуло контактирует лишь со ствольной коробкой. За счет этого при стрельбе уменьшается число вибраций, точность огня увеличивается.

«Данное изделие — это выражение нашего концептуального взгляда на применение стрелкового оружия. <…> В планах концерна продвигать АК-308 на экспорт. В то же время мы рассчитываем на интерес к этому оружию со стороны российских заказчиков», — признался Уржумцев.