Конструктор рассказал о новой российской ракете «Изделие 305»

Генеральный конструктор научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин рассказал телеканалу «Звезда», в чем уникальность новой российской ракеты «Изделие 305». Она будет впервые представлена на форуме «Армия».

Ракета предназначена для вооружения боевых вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М, а также для некоторых модификаций Ми-8.

«Ракета впервые для нашего класса вооружения вертолетов представляет собой вариант применения „выстрелил — забыл“. Ракета имеет гарантированную дальность 14,5 километра. В зависимости от высоты полета, от условий применения эта дальность может быть и больше», — рассказал Кашин.