Армия 23 августа 2023, 12:13 Константинов предложил России первой нанести удар по главе украинской разведки Константинов призвал нанести по Буданову удар из-за угроз в адрес России РИА «Новости»

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Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о необходимости нанести упреждающий удар по главе военной разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

С таким предложением Константинов выступил после заявления Буданова о готовящихся новых терактах в Крыму.

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«Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому, чтобы впредь таким, как он, было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове», — отметил председатель Госсовета республики.

Он добавил, что Украина может понять только позицию силы.

Ранее Глава ГУР МО Украины анонсировал новые удары по Крыму «на днях». Он также пообещал уничтожить на полуострове «все российское».

ВКС России 22 августа сбили несколько беспилотников в районе Крыма. БПЛА MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar проводили разведку в акватории Черного моря.