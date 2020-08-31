Конкурс «Десантный взвод» в рамках АрМИ-2020 начался в Пскове
На псковском полигоне Струги Красные проходит конкурс по полевой выучке среди десантников «Эстафета на боевых машинах» в рамках АрМИ-2020. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, в состязании принимают участие представители четырех стран: Китай, Алжир, Белоруссия и Россия. Команды участников состоят из трех экипажей. Отмечается, что многим журналистам не удалось попасть на конкурс, так как из-за нелетной погоды Псков не принимал самолеты.