Конкурс «Десантный взвод» в рамках АрМИ-2020 начался в Пскове

По данным информагентства, в состязании принимают участие представители четырех стран: Китай, Алжир, Белоруссия и Россия. Команды участников состоят из трех экипажей. Отмечается, что многим журналистам не удалось попасть на конкурс, так как из-за нелетной погоды Псков не принимал самолеты.