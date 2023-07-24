Армия 24 июля 2023, 12:24 Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет в рамках форума «Армия-2023» Форум «Армия-2023» примет IV конгресс «Диверсификация ОПК» с 14 по 17 августа Пресс-служба Минобороны

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С 14 по 17 августа в рамках форума «Армия-2023» состоится IV конгресс «Диверсификация ОПК». Ежегодное флагманское мероприятие посвятят ряду актуальных вопросов, а проведут его под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.

Конгресс зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для решения насущных вопросов представителями бизнеса и власти, отметили в министерстве. В этом году выделили несколько основных направлений, среди которых станкостроение, гражданское и служебное оружие, медицина, продукция предприятий ОПК, а также малого и среднего высокотехнологичного бизнеса в интересах спецоперации.

Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны

Открывающее пленарное заседание конгресса проведут под эгидой Координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей армии и других войск и воинских формирований. Мероприятие состоится под руководством Михаила Мишустина или его заместителя Дениса Мантурова.

Экспозицию конгресса разделят по шести основным тематикам. Ее представят в отдельном павильоне «Диверсификация» (павильон «Е») возле главного конгресс-центра. Крупногабаритные образцы выставят рядом с павильоном на улице.

Форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа в центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Приглашения для участия в мероприятии отправили представителям 108 стран.