Конашенков рассказал об оснащении сбитых рядом с Хмеймимом дронов боевиков

Принадлежавшие боевикам дроны были сбиты в сентябре рядом с российской авиабазой Хмеймим в Сирии. В Минобороны заметили, что для их создания применялись сложные технические решения.

Раскрыл некоторые технические характеристики беспилотников официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, которого процитировало РИА «Новости».

Аппараты, по его словам, способны преодолевать расстояние в 150 километров на высоте до четырех километров. На вид изделия довольно невзрачны, однако собирали их люди со специальным образованием.

«Это очень серьезно», — заметил Конашенков.

Он пояснил, что один из беспилотников был оснащен системой управления для навигации, тремя антеннами и специальными консолями для крепления боеприпасов. На другом была бензиновая двигательная установка, выглядевшая как обычная пятилитровая бочка.

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Генерал-майор подчеркнул, что больший интерес представлял механизм сброса боеприпаса. Когда дрон подлетал в назначенную точку, то его просто подталкивало и сбрасывало с высоты в полтора-два километра.

«С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, а с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, — нужно серьезное техническое образование», — обратил внимание официальный представитель Минобороны.

Боевики, сказал он, заняты совершенствованием технических решений. В Минобороны заметили, что сборка производится «по каким-то схемам и лекалам».

«Кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — заключил Игорь Конашенков.

Два беспилотника террористов приблизились к авиабазе Хмеймим в начале сентября. Дроны были уничтожены, обошлось без пострадавших.