Армия 18 сентября 2023, 04:37 Композитный дрон-камикадзе испытают в зоне проведения СВО «Андроидная техника»: в зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе «БАС-80» Pxhere

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Собранные из композитных материалов дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80» передали военным для испытаний в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Андроидная техника» является предприятием-разработчиком беспилотника «БАС-80».

По словам Дудорова, пару «БАС-80» передали группе «Царские волки» для того, чтобы бойцы в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения. Также участники группы, как предполагается, порекомендуют, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации.

«БАС-80» удалось сделать максимально легким и компактным за счет применения композитных материалов. Его вес составляет 1,7 килограмма. Благодаря конструкции со складными крыльями переносить беспилотник можно в тубусе.

Запуск «БАС-80» производится за счет стартового порохового заряда. Полезная нагрузка у беспилотника составляет 500 граммов, при этом ее можно увеличить до двух килограммов.

Дудоров отметил, что испытания «БАС-80» проходят успешно.

В августе Россия впервые испытала комплекс радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов «Тритон» в зоне проведения СВО. Первые испытания прошли успешно. Следующие будут на бронетехнике вместе с производителями.