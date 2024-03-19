Армия 19 марта 2024, 23:54 Комплексы «Панцирь» прикроют российские НПЗ от ударов беспилотников Минэнерго привлечет комплексы «Панцирь» для защиты НПЗ от атак БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минэнерго России разрабатывает меры защиты российских нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских беспилотников с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом, как сообщил «Интерфакс», заявил директор департамента развития газовой отрасли Артем Верхов.

«Отрабатываем совместно в том числе с коллегами из Росгвардии меры по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты по типу „Панциря“», — подчеркнул Верхов.

Реклама

Технологические объекты Новошахтинского завода нефтепродуктов остановили после атаки украинских беспилотников, которая произошла 13 марта. По данным главы региона Василия Голубева, в результате работы дежурных систем радиоэлектронной борьбы БПЛА упали на территорию завода. В результате падения обломков пострадавших нет.