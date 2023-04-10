Армия 10 апреля 2023, 09:08 Комплексы для борьбы с мини-дронами поступили в войска ПВО Генерал-лейтенант Демин: комплексы для борьбы с мини-беспилотниками поступили в войска ПВО РИА «Новости»

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Первые отечественные радиолокационные комплексы, позволяющие бороться с мини-беспилотниками, поступили в российские подразделения ПВО в зоне специальной операции. Об этом ТАСС сообщил командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Для противостояния воздушным объектам такого класса первые комплексы противодействия и разведки поступили в подразделения ПВО. Они уже выполняют задачи по прикрытию государственных и критически важных военных объектов», — отметил он.

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Демин подчеркнул, что данные системы способны не только выявлять тактические дроны, двигающиеся на предельно малых и малых высотах, но и проводить радиоэлектронное подавление.

«В нынешнем году в войска противоракетной и противовоздушной обороны поставят еще несколько единиц комплексов, а с 2024 года оборонная промышленность еще больше увеличит поставки», — добавил генерал-лейтенант.

Ранее Демин сообщил, что российские военные после начала СВО уничтожили более 100 турецких БПЛА Bayraktar.