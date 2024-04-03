Армия 03 апреля 2024, 09:14 Комплекс борьбы с FPV-дронами «Тетраэдр» испытали в зоне СВО Разработчик Иванов: в зоне СВО успешно испытали комплекс борьбы с FPV-дронами Ashley Chan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр» успешно испытали в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов.

«Средство радиоэлектронной борьбы „Тетраэдр“ предназначено для прикрытия техники от угрозы в виде современных ударных FPV-дронов различных производителей», — поделился он.

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Иванов назвал «Тетраэдр» надежным подавителем, который прошел жесткую программу тестирования и доказал эффективность. Его работу уже проверили на беспилотниках разных размеров.

Особенность комплекса в том, что его можно устанавливать как на военные, так и на гражданские объекты. Например, его можно использовать для защиты машин скорой или общественного транспорта. Стоит «Тетраэдр» около 300 тысяч рублей.

Ранее новую систему подавления дронов направили в зону СВО волонтеры-умельцы из Краснодара. Российские военные прозвали устройство «утюг» из-за внешней схожести. Устройство позволяет приземлить беспилотник, а затем захватить и перепрограммировать его.