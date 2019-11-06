Игры или неуставные отношения? Правозащитники поспорили о причинах расстрела в Забайкалье

Общественные организации посчитали, что в массовом расстреле, совершенном Рамилем Шамсутдиновым, виноваты система воспитания и компьютерные игры, а не дедовщина в армии. Между тем правозащитники эту уверенность не разделяют.

Общественные организации «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей России» провели 5 ноября совместную пресс-конференцию, в ходе которой их представители заявили, что для предотвращения таких событий нужно наладить работу психологов, а Минобороны работает открыто. Председатель президиума «Офицеров» Сергей Липовой посчитал «категорически неправильным» обвинять в произошедшем в Забайкалье офицеров, написала газета «Коммерсант».

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«Судя по всему, Шамсутдинов целенаправленно обдумал преступление и сознательно расстрелял своих сослуживцев. <…> Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы и в целом в системе воспитания», — цитирует газета Липового.

Председатель «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская признала, что дедовщина в армии есть. Но, по ее словам, она касается вымогательства материальных ценностей контрактниками у срочников. Салиховская отметила снижение количества жалоб со стороны срочников.

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В то же время психиатр Александр Федорович на пресс-конференции заявил, что Шамсутдинов мог столкнуться с неуставными отношениями. Вместе со стрессом, который проявляется из-за смены условий и места жительства, это могло побудить молодого человека к атаке на сослуживцев или на себя.

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона в Забайкалье 25 октября. Погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Шамсутдинов арестован и находится под следствием.