Войска Украины остро нуждаются не только в вооружении, но и в живой силе. Глава добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба в интервью РИА «Новости» предупредил, что ВСУ некем пополнять свои батальоны.

Он рассказал, что в рядах ВСУ предпринималась попытка призывать резервистов. Однако они не были подготовлены к боевым действиям, поэтому массово погибали или попадали в плен. Авидзба сравнил их с овцами, отданными на съедение волкам.

«Они не сопротивляются, пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», — объяснил донецкий командир.

Были также отдельные бригады, которых впоследствии сняли из-за больших боевых потерь и упадка боевого духа. Сейчас Украине некем пополнять ряды своих военнослужащих, считает собеседник агентства.

Ранее он рассказал, что украинские бойцы испытывают проблемы с вооружением. Западное оружие он назвал одноразовым, так как среди украинских военных не хватает специалистов и баз по его ремонту. При этом в спецоперации хорошо себя зарекомендовало вооружение советских времен. Так, бойцы используют самозарядные противотанковые ружья и пулеметы Браунинга.