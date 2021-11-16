Командующим войсками ВВО стал генерал-полковник Чайко

Герой России, генерал-полковник Александр Чайко назначен командующим войсками Восточного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба ВВО. Ранее он командовал группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии.

«Указом президента РФ командующим войсками Восточного военного округа назначен Герой России генерал-полковник Александр Юрьевич Чайко», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Уточняется, что статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков представил нового командующего войсками руководящему составу округа в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске.

Генерал-полковник Геннадий Жидко во время церемонии передал штандарт командующего войсками Александру Чайко. Панков во время своей речи заявил, что Чайко — опытный руководитель, который хорошо знает Восточный военный округ.

Новый командующий ВВО с апреля 2017 по апрель 2019 года исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа. Ранее Чайко служил в Московском, Центральном и Западном военных округах.