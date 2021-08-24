Командующий ВДВ отметил уникальные особенности отечественного десанта

Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков рассказал, что ВДВ способны десантировать части и подразделения со всем вооружением и техникой. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Воздушно-десантные войска могут десантировать парашютным способом полностью боеспособные парашютно-десантные части и подразделения в полном составе со всем вооружением, военной и специальной техникой, что не может делать ни одна страна в мире», — подчеркнул Сердюков.

Он добавил, что на вооружение приняты боевые машины на базе БМД-4М с уникальным комплексом вооружения и БТР-МДМ. По его словам, в войска поступило 11 батальонных комплектов. В нынешнем году ожидается поступление еще двух комплектов.