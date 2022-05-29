Командующий РВСН заявил об отсутствии аналогов в мире у российского комплекса «Сармат»

У российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» на сегодняшний день нет аналогов в мире. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«Сегодня нужно говорить о комплексе „Сармат“ как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет. Это раз. И второе — это комплекс, который создает военно-промышленный комплекс России, который сегодня не зависит ни от чего, и в дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация — только в наших руках. Для того чтобы он был на страже рубежей нашей Родины», — сказал Каракаев в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» по программе государственных испытаний прошел в апреле текущего года. Он был произведен из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк.

«Сармат» после окончания программы испытаний поступит на вооружение РВСН. Подготовка головного ракетного полка к перевооружению на этот комплекс уже идет в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. «Сармат» придет на смену ракетам «Воевода».