Командующий РВСН назвал комплекс «Сармат» «мечом возмездия» и защитой России

Тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» — это «меч возмездия» России и ее защита, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда».

Ракета названа в честь древнего народа сарматов, который был бесстрашен. Они создали тяжелую конницу и вооружили ее длинным копьем. Главным оружием сарматов был прямой разящий меч, который наводил ужас на противника.

«Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить — это может быть меч возмездия. Тот, что предупреждает, что Россия надежно защищена», — пояснил Каракаев.

Командующий РВСН рассказал технические характеристики комплекса «Сармат» и отметил, что ракеты могут летать не только через Северный полюс, но и через Южный. Существует также возможность выведения траектории полета в космическое пространство.