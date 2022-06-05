Командующий российскими РВСН оценил боеготовность своей группировки

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда» заявил о том, что 95% группировки находится в постоянной боевой готовности. Основными задачами командования являются поддержание боевой готовности войск и перевооружение.

«Задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся, в том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках. А я должен отметить, несмотря ни на что, 95% группировки находится в постоянной боевой готовности», — сказал Каракаев.

Он также пояснил, что другими задачами является создание новых ракетных комплексов и перевооружение группировки.

«И следующая задача — это развитие военно-технического потенциала, который позволяет на перспективу думать наперед», — сказал военный.

Ранее, говоря о перевооружении, командующий РВСН заявил об отсутствии аналогов в мире у российского комплекса «Сармат».

В апреле на космодроме Плесецк прошел первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки. После завершения программы испытаний комплекс поступит на вооружение в РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. "Сармат» заменит ракеты «Воевода».

Заместитель командущего РВСН по вооружению Сергей Пороскун сообщил, что комплекс «Сармат» будет стоять на боевом дежурстве на ближайшие 50 лет.