Командование гарнизона на Урале начало проверку после самоубийства солдата

Командование екатеринбургского гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку после смерти солдата на Урале. В Центральном военном округе сказали, что он покончил с собой перед заступлением в наряд с табельным оружием.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины смерти военнослужащего одной из воинских частей в Свердловской области, сообщил «Интерфакс».

По данным источника Е1.ru, погибшему было 19 лет, он работал поваром. В комитете солдатских матерей изданию заявили, что эта воинская часть была всегда на хорошем счету, раньше на нее не поступали жалобы ни от призывников, ни от их родственников.

Накануне в этой же воинской части погиб еще один солдат. Речь идет о срочнике, который потерялся в лесу и умер от удара током, когда залез на опору ЛЭП. Ему было 20 лет. По факту его смерти также идет проверка. В ЦВО накануне заявили, что смерть мужчины наступила в результате несчастного случая.

Тетя погибшего в разговоре с «360» исключила, что он мог сбежать. По словам женщины, он просто заблудился, так как в лесу никогда не бывал и не умел ориентироваться на такой местности.