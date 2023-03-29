Армия 29 марта 2023, 07:25 Командно-штабные учения РВСН с комплексами «Ярс» стартовали в России Минобороны: в России начались учения РВСН с комплексами «Ярс»

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В России стартовали командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами «Ярс». Об этом сообщили в министерстве обороны.

«В РВСН началось плановое командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением», — уточнили в ведомстве.

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В Минобороны указали, что в учениях учения задействовали более трех тысяч бойцов и около 300 машин.Комиссия проверит слаженность действий солдат при выполнении учебных заданий.

В ходе учений отработают маневры автономных пусковых ПГРК «Ярс», меры по маскировке и противодействию воздушной разведке. Повышенное внимание уделят применению дронов в военных целях.

Накануне экипажи катеров ТОФ выполнили стрельбы ракетами «Москит» в акватории Японского моря. Ударная группа нанесла ракетный удар по щиту, который имитировал боевой корабль противника и находился на расстоянии около 100 километров.