Армия 28 ноября 2023, 11:30 Командиры ВСУ пригрозили солдатам отменить эвакуацию за отказ идти в бой Пленный ВСУ: командиры грозили не эвакуировать солдат за отказ идти в бой Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Украинских солдат заставляли исполнять приказы шантажом. Командиры угрожали отменить эвакуацию, если они не пойдут в бой. Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

Мужчину схватили в районе Новопрокоповки в Запорожской области. Он сказал, что на линии боевого соприкосновения работало большое количество российских беспилотников, а минометные расчеты противника успешно поражали цели. По словам пленного, кассетные боеприпасы НАТО не годились для огневой поддержки ВСУ. Для того чтобы удержать украинских солдат от дезертирства, командиры их запугивали.

Реклама

«У нас тоже есть рации, и мы слышим, как нам со штаба говорят: „Вы штурмовики <…> идите вперед <…> А если вы не пойдете, мы вас не эвакуируем оттуда“», — сказал он.

Украинцы разочаровались в летнем контрнаступлении ВСУ и всей кампании. «Известия» сообщили, что между военным и политическим руководством страны произойдет раскол.