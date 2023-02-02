Армия 02 февраля 2023, 17:22 Командиры смогут назначать дисциплинарный арест во время мобилизации Законопроект о дисциплинарном аресте военных во время мобилизации внесли в Госдуму РИА «Новости»

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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому контрактникам и мобилизованным могут назначить дисциплинарный арест. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект базового закона внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Предполагается, что дисциплинарный арест будет действовать 10 суток за одно или несколько дисциплинарных нарушений.

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Среди грубых проступков перечислены самоволка, уклонение от исполнения обязанностей службы, ликвидация или повреждение военного имущества, исполнение обязанностей военной службы в нетрезвом виде.

«Дисциплинарный арест <…> заключается в содержании военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте», — отметили в документе.

В документе отметили, что дисциплинарный арест — крайняя мера воздействия. В основном его применяют в тех случаях, когда другие меры оказались безуспешными.

Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что прокуратура добились возвращения домой свыше девяти тысяч незаконно мобилизованных жителей страны, в частности не подпадающих под призыв по состоянию здоровья.