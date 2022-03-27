Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с допросом сдавшегося украинского солдата Евгения Сыроежкина. Молодой человек рассказал, что многие военнослужащие не хотели сражаться против России, но командиры грозили ребятам расстрелами.

По словам солдата, их подразделение в первый же день понесло большие потери.

«До меня не доводили информацию, но мы с пацанами понимали, что скоро нас всех поубивают. Уйти не получалось. Говорили: уйдете — застрелим», — признался парень.

Он добавил, что их командир «воровал, все это видели».

«В квартирах, которые занимали, они воровали, и воровали очень много», — заметил солдат.

В посте с видео Рамзан Кадыров сообщил, что «проводятся беседы» с пленными военнослужащими нацгвардии Украины и никто из них биться не хочет и не хотел».

«Их командование использует подобных ребят в качестве пушечного мяса и абсолютно ничем не обеспечивает. Но зато их горе-командиры не брезгуют награбленным имуществом жителей, собранным из пустующих домов или квартир», — подчеркнул Кадыров.

Он призвал украинских солдат сдать оружие и этим спасти свою жизнь и приблизить «наступление мира и порядка на Украине».