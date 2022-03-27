«Командиры говорили: уйдете — застрелим». Кадыров показал видео допроса пленного солдата ВСУ
Глава Чечни Кадыров показал видео допроса пленного солдата ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с допросом сдавшегося украинского солдата Евгения Сыроежкина. Молодой человек рассказал, что многие военнослужащие не хотели сражаться против России, но командиры грозили ребятам расстрелами.
По словам солдата, их подразделение в первый же день понесло большие потери.
«До меня не доводили информацию, но мы с пацанами понимали, что скоро нас всех поубивают. Уйти не получалось. Говорили: уйдете — застрелим», — признался парень.
Он добавил, что их командир «воровал, все это видели».
«В квартирах, которые занимали, они воровали, и воровали очень много», — заметил солдат.
В посте с видео Рамзан Кадыров сообщил, что «проводятся беседы» с пленными военнослужащими нацгвардии Украины и никто из них биться не хочет и не хотел».
«Их командование использует подобных ребят в качестве пушечного мяса и абсолютно ничем не обеспечивает. Но зато их горе-командиры не брезгуют награбленным имуществом жителей, собранным из пустующих домов или квартир», — подчеркнул Кадыров.
Он призвал украинских солдат сдать оружие и этим спасти свою жизнь и приблизить «наступление мира и порядка на Украине».