Армия 07 июня 2023, 14:59 Командир «Эспаньолы» Орлов предложил привлекать гражданских к обороне на приграничных территориях

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Командир 1-го Добровольческого фанатского отдельного отряда специального назначения «Эспаньола» Станислав Орлов рассказал «Ридусу» смысл инициативы по защите приграничных территорий, которая поступила со стороны подразделения.

Ранее бойцы «Эспаньолы» попросили позволить им создать «спаянную сеть отрядов территориальной обороны» на граничащих с Украиной территориях.

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Орлов отметил, «качественная защита приграничных территорий РФ невозможна без участия местного населения», поскольку местные лучше ориентируются в приграничных территориях.

«Мы же, „Эспаньола“, готовы отвечать за каждого вовлеченного в защиту приграничных территорий гражданского, если нам доверят это направление работ», — подчеркнул Орлов.

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