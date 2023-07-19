Армия 19 июля 2023, 19:15 Командир ЧВК «Вагнер» анонсировал начало «самой большой работы в мире» Командир ЧВК «Вагнер» Уткин рассказал о начале «самой большой работы в мире» РИА «Новости»

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Командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин обратился к личному составу с речью, в ходе которой анонсировал начало самой большой работы в мире. Кадры его выступления опубликовали в Telegram-канале «Канал специального назначения».

Перед выступлением Уткин поклонился бойцам ЧВК «Вагнер», которые встретили его бурными аплодисментами и свистом. После этого он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что имя ЧВК «Вагнер» прогремело практически на весь мир.

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«Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell», — сказал он.

Ранее власти Польши стали опасаться присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, поэтому выразили надежду на получение финансовой поддержки со стороны Евросоюза и НАТО для укрепления границы. Страна рассчитывает на материальную помощь, так как обладает самой протяженной границей в ЕС.

Позже глава МВД страны Мариуш Каминьский заявил, что польскую границу с Белоруссией усилят 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений.