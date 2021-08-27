Команда Москвы по дронбиатлону победила на форуме «Армия-2021»

В шестом чемпионате по дронбиатлону, который прошел в ходе форума «Армия-2021», победила сборная московская команда. Второе место заняли пилоты из Санкт-Петербурга, третье — женская сборная России. В соревнованиях участвовали спортсмены из Турции, Болгарии и Белоруссии.

Об этом РИА «Новости» сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Участники чемпионата соревновались в нескольких дисциплинах. Впервые в гонках участвовали минидроны с рамой не более 65 миллиметров Tiny Whoop.

Состоялась также серия парных гонок по 100-метровой прямой трассе на максимальное ускорение в формате Drag racing.

На высоте 7-8 метров по 650-метровой трассе прошли гонки беспилотников типа «летающее крыло» (FPW-WING). Дроны разгонялись до 100 километров в час. В финале команды на время сбивали дронами воздушные мишени — радиоуправляемые самолеты.

Организовало чемпионат главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу пообещал во время учений «Запад-2021» показать в деле новых отечественных боевых роботов.