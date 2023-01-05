05 января 2023, 13:39
«Команда мечты». Экс-офицер ВС США восхитился российским БПЛА С-70Б «Охотник»
Офицер армии США в отставке Иствуд счел ударный дрон «Охотник» большим успехом ВС РФ
Новый ударный беспилотник российского производства С-70Б «Охотник» значительно усилит ВС РФ. К такому выводу пришел офицер армии США в отставке Брент Иствуд в статье для издания 19FortyFive.
Автор статьи обратил внимание на режим «Ведущего», который позволяет использовать дрон вместе с российским истребителем пятого поколения Су-57. Военный эксперт отметил, что этот прием усилит боевой самолет и сделает борт более смертоносным.
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«Команда мечты», — написал в материале бывший военный.
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Он напомнил, что среди задач «Охотника» не только поражение наземных целей, но и радиоэлектронная борьба, сбор разведданных.
Благодаря авиационному турбореактивному двухконтурному двигателю дальность полета «Охотника» может достичь шести тысячи километров, написало Nation News.
Ранее работу ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 в зоне СВО показали на видео.
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