Армия 28 апреля 2023, 08:55 Колонну техники ВСУ без опознавательных знаков переправили через Дружковку в Артемовск Офицер Марочко: ВСУ переправили в Артемовск колонну военной техники с артиллерией Unsplash

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Украинские войска отправили в Артемовск военную технику. Колонну машин с артиллерийскими орудиями заметили при переправке через Дружковку, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Восемь автомобилей «Урал» и пять ЗИЛ-131 с пушками Д-20 либо Д-30 на буксире, а также два БТР-80 пригнали в Краматорский район в сопровождении личного состава. На них не заметили опознавательных знаков. Колонна устроила в Дружковке стоянку, а потом отправилась дальше.

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«Колонна выдвинулась в направлении Артемовска», — сказал офицер.

Этот город остался горячей точкой в ДНР. На территории Артемовска образовались два огневых котла — на западе и в сторону Хромова. Врио главы ДНР Денис Пушилин объявил 27 апреля, что российским силам удалось занять оставшийся участок последней трассы снабжения украинской группировки, однако подразделения Вооруженных сил Украины продолжили передвигаться прямо под огнем.