Армия 04 июля 2023, 19:21 Количество заявок на контрактную службу в армии выросло до 1400 в день Медведев заявил о приеме в армию по контракту более 185 тысяч человек в 2023 году РИА «Новости»

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Контрактная служба в Вооруженных силах России стала привлекательнее для россиян. Об этом свидетельствует рост поступивших заявок от людей, которые готовы послужить на благо страны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что только за последнюю неделю более 10 тысяч человек подписали контракт с вооруженными силами страны.

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«С 1 января текущего года по 4 июля в ряды вооруженных сил приняты более 185 тысяч человек», — добавил Медведев.

Политик отметил, что проводимая работа увеличила темпы отбора будущих контрактников в июне до 1400 человек в день. Он пояснил, что подавляющее большинство — это пребывавшие в запасе, а также другие категории россиян, которых призвали на службу по контракту.

Медведев заявил, что попытка мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина не повлияла на отношение россиян к службе по контракту в зоне проведения спецоперации. Он подчеркнул, что этому помогли высокий уровень доверия президенту и правительству, а также поддержка тех, кто готов защищать Россию.